Fußball-Weltmeisterschaft : „Schnapsidee“: Völler nimmt DFB wegen WM-Plan in die Pflicht

„Schnapsidee“: Völler nimmt DFB wegen WM-Plan in die Pflicht

Nimmt den DFB in die Pflicht: Leverkusen-Sportchef Rudi Völler. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Berlin Der WM-Vorschlag der FIFA sorgt weiterhin für Empörung. Im Vergleich zur harschen Kritik aus der Bundesliga verhält sich der Deutsche Fußball-Bund bislang zurückhaltend. Das sollte sich bald ändern, fordert Rudi Völler.

Die Empörung aus der Bundesliga über den heiklen WM-Vorschlag hält an - und bringt den Deutschen Fußball-Bund in Bedrängnis.

„Ich würde mir wünschen, dass in den nächsten Tagen mal ein Signal vom DFB kommt: ohne uns“, sagte der frühere Weltmeister Rudi Völler beim TV-Sender Bild. „Das können wir uns als DFB auch erlauben.“ Die bisherige Reaktion aus der Verbandszentrale in Frankfurt/Main auf die Idee der FIFA, die Fußball-WM künftig im Zweijahresrhythmus auszurichten, war eher zurückhaltend. Zumindest im Vergleich zur harschen Kritik von Trainern und Club-Verantwortlichen.

Völler meinte, „wer den Fußball liebt, kann nicht für so eine bescheuerte Idee sein. Wer das macht, ist gegen den Fußball“. Der Sportchef von Bayern Leverkusen bezeichnete den Plan, der am Donnerstag von FIFA-Direktor Arsène Wenger bekräftigt worden war, als „Schnapsidee“ ähnlich wie zuletzt die kurzzeitige Gründung einer europäischen Super League. „Das wäre eine Zerstörung des Fußballs gewesen. Und so wäre es auch mit dieser WM.“