Bundesliga : Schneider-Aus auf Schalke beschlossen - Trio für die Zukunft

Gelsenkirchen Die sich seit Wochen ankündigende Trennung von Sportchef Schneider auf Schalke ist seit Dienstag fix, aber noch nicht vollzogen. Für den Übergang ist der Aufsichtsrat des taumelnden Fußball-Traditionsclub auf eine bemerkenswerte Lösung gekommen.

Bis zu seinem endgültigen Abgang indes soll Schneider erst noch auf einen Nachfolger warten. Die knifflige Planung für die kommende Spielzeit womöglich in der zweiten Liga liegt fortan in der Verantwortung von Ex-Profi Mike Büskens, Nachwuchs-Direktor Peter Knäbel und A-Jugendtrainer Norbert Elgert. „Die Drei tragen die Schalke-DNA in sich und stehen für die Werte unseres Vereins“, sagte Schalkes Aufsichtsratschef Jens Buchta.

Nach dpa-Informationen verzichtet der seit Monaten in der Kritik stehende Schneider dafür freiwillig auf Geld. Die Trennung von ihm hatte sich bereits seit Wochen angekündigt. Offenbar mürbe von der anhaltenden Kritik an ihm und zunehmenden Anfeindungen aus dem Umfeld des Clubs bat Schneider selbst die Spitze des Schalker Kontrollgremiums um ein Gespräch, um grundlegende Dinge zu klären. In dieser Runde einigte man sich auf die Trennung. „Der Aufsichtsrat ist sich einig, dass grundlegende Veränderungen im sportlichen Bereich notwendig sind, um den FC Schalke 04 aus der Krise und in eine erfolgreichere Zukunft zu führen“, sagte Buchta anschließend.