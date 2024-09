Fußball-Bundesliga Schnell und direkt: Union verschärft Hoffenheims Sorgen

Wofür Union wieder steht, ist also klar. Nach Abstiegskampf sieht das in dieser Saison jedenfalls nicht aus. Wie das bei Hoffenheim werden soll, blieb maximal im Vagen. Kein Aufbäumen, keine Aggressivität. So sind schon andere im Fußball-Dickicht der Alten Försterei gestrauchelt. In der 43. Minute musste Berlins Torwart Frederik Rönnow in seinem 100. Pflichtspiel für die Eisernen das erste Mal eingreifen. Der Fernschuss von Tim Drexler war für den Dänen kein Problem.