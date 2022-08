RB-Krise : Schonungsloser Werner: „Müssen dringend gewinnen“

Berlin/Leipzig Timo Werner redete Klartext und wiederholte das derbe Vokabular von Chef Oliver Mintzlaff. Auch Willi Orban sprach von Mängeln bei RB Leipzig. Trainer Domenico Tedesco glaubt dennoch an den Aufschwung.

Auch der große Frust über den verwehrten Elfmeter hinderte Timo Werner nicht an einer schonungslosen Analyse der Leipziger Start-Krise.

Werner: „Müssen dringend mal ein Spiel gewinnen“

„Ich will ja nicht sagen, dass harte Zeiten auf uns zukommen, aber ich glaube, wir müssen dringend mal ein Spiel gewinnen“, forderte der Fußball-Nationalspieler am Samstagabend nach der Niederlage in der Hauptstadt.