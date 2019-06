Nagelsmann-Nachfolger : Schreuder: „Eine neue Geschichte“ in Hoffenheim

Zuzenhausen Unter dem freundlichen Applaus der Fans hat Alfred Schreuder als Nachfolger von Chefcoach Julian Nagelsmann das Training bei der TSG 1899 Hoffenheim aufgenommen.

Schreuder war bis Januar 2018 Assistent von Nagelsmann, der zu RB Leipzig abgewandert ist. Zuletzt arbeitete er als Assistent von Erik ten Hag beim Champions-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam. Er hat einen Vertrag bis 2022 in Hoffenheim unterschrieben. „Ich freue mich natürlich riesig, wieder hier zu sein. Ich fühle mich sehr stark und habe Lust, die Aufgabe hier anzugehen.“ Mit Blick auf die großen Fußstapfen von Nagelsmann erklärte er: „Wir sind bereit, wieder eine neue Geschichte zu schreiben in Hoffenheim.“

Die Kraichgauer absolvieren vom 18. bis 26. Juli ein Trainingslager in Windischgarsten/Österreich. In der ersten DFB-Pokalrunde (09. bis 12. August) geht es zu den Würzburger Kickers. In die Bundesliga startet die TSG am 17. oder 18. August bei Eintracht Frankfurt.