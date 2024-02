Bundesliga Schröder zum Xavi-Verbleib: „Nachfrage im Sommer“

Der deutsche Pokalsieger hat keine Kaufoption für den ausgeliehenen Angreifer. In Leipzig besorgte der 20-Jährige mit seinem sechsten Saisontreffer in der Bundesliga schon die fünfte 1:0-Führung. Wettbewerbs übergreifend erzielte der quirlige Offensiv-Akteur acht Tore in 31 Spielen und verbuchte neun Assists.