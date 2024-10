Fußball-Bundesliga Schwede Larsson verlängert Vertrag in Frankfurt

„Nachdem die Eintracht mit dem Angebot der vorzeitigen Vertragsverlängerung auf mich zukam, war für mich direkt klar, dass ich das machen möchte. Ich fühle mich im Klub und in der Stadt unglaublich wohl und spüre vom ersten Tag an großes Vertrauen“, wurde Larsson in einer Club-Mitteilung zitiert.