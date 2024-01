Bundesliga Schwegler vertraut derzeitigem Kader bei der TSG Hoffenheim

Auch ein zusätzliches Backup für Rechtsverteidiger Pavel Kaderabek ist nach Angaben des Ex-Profis kein Thema. „Wir haben noch viele andere Jungs, die da spielen können“, sagte der 36-Jährige. Die Hoffenheimer, die auf ein Trainingslager verzichten und sich in Zuzenhausen auf den Liga-Auftakt am 12. Januar beim FC Bayern München vorbereiten, gehen mit einem Kader von 30 Spielern die restlichen 18 Spiele an. Zudem trainiert U17-Weltmeister Max Moerstedt beim Tabellensiebten mit. Weiter fehlen die Dauerverletzten Dennis Geiger und Mergim Berisha.