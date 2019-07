FC Bayern München : Schweigegelübde bei Sané - Rummenigge rügt Kovac

Pfiff seinen leitenden Angestellten - Niko Kovac - in Sachen Leroy Sané zurück: Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Foto: Matthias Balk.

München Bei der komplizierten Königspersonalie Leroy Sané hat sich der FC Bayern ein Schweigegelübde auferlegt. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge rügte Trainer Niko Kovac, der griff sogar zum Hörer und entschuldigte sich bei Pep Guardiola.

„Wir arbeiten an Transfers. Was am Ende des Tages dabei herauskommt, wird man abwarten müssen. Etwas Geduld werden wir alle haben müssen“, sagte Rummenigge. „Weder optimistische noch pessimistische Aussagen helfen uns da.“