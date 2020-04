Corona-Krise : Schweigen zur Forderung nach kostenlosen TV-Geisterspielen

Berlin Fußball für alle! Auf diese Forderung in Zeiten der Corona-Krise gibt es noch keine Reaktion von Sky und DFL. Dabei war das schon einmal angekündigt.

Dabei reagierte Sky zuletzt ein paar Mal ganz schnell. Etwa am Montag, als zwei Ministerpräsidenten via „Bild live“ über die mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 9. Mai gesprochen hatten und der Pay-TV-Sender noch am gleichen Tag ein Anzeige geschaltet hatte. „Ja“ mit mehr als hundert „A hieß es in der ganzseitigen Werbung: „Die Bundesliga ist bald wieder da. Und wir von Sky freuen uns mit euch. Denn wir lieben den Fußball genauso wie ihr.“ Die Frage, ob das eine freie Konferenz bedeute, wollte das Unternehmen aber weder am Folgetag noch an diesem Samstag beantworten.