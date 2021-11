Bundesliga : „Schwere Bänderverletzung“: Fürths Viergever fällt aus

Fürths Nick Viergever (l) wird den Kleeblättern mehrere Wochen fehlen. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth muss den Kampf um den Klassenerhalt vorerst ohne Innenverteidiger Nick Viergever bestreiten.</p><p>Der Niederländer habe eine „schwere Bänderverletzung“ im Sprunggelenk erlitten und wird dem Kleeblatt mehrere Wochen fehlen, teilten die Franken mit. Die Verletzung hatte sich der 32 Jahre alte Abwehrchef beim 1:3 am Samstag gegen den SC Freiburg zugezogen, wo er Mitte der zweiten Hälfte ausgewechselt worden war.</p><p>Viergevers Zwangspause ist der nächste Rückschlag für den Aufsteiger, der nach zehn Spielen mit einem Punkt Liga-Schlusslicht ist. Trainer Stefan Leitl muss neben dem Sommer-Neuzugang in der Innenverteidigung bereits auf den Langzeitverletzten Gideon Jung nd Justin Hoogma (Innenbandverletzung im Knie) verzichten. Die Abwehr-Hoffnungen im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag dürften auf Hans Nunoo Sarpei und Abdourahmane Barry ruhen.

