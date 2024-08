Fußball-Bundesliga Seoane hofft auf Besserung: „Wir sind extrem motiviert“

Mit einer neu aufgestellten Mannschaft und großer Vorfreude auf das erste Highlight startet Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/Dazn und Sat.1) gegen Meister Bayer Leverkusen zuversichtlich in das Auftaktspiel der Saison. „Das ist eine Ehre für uns. Wir sind alle extrem motiviert und haben viel investiert. Jetzt liegt es an uns die Saison mit mehr positiven Emotionen zu füllen als im letzten Jahr“, sagte Gladbachs Trainer Gerardo Seoane vor der Partie gegen den großen Favoriten, der in der Bundesliga seit 34 Spielen unbesiegt ist und seit neun Bundesligaspielen gegen Mönchengladbach nicht verloren hat.