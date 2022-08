Bundesliga : Seoane lobt Amiri - Zukunft bei Bayer nicht unmöglich

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane schließt eine weitere Zusammenarbeit mit Mittelfeldspieler Nadiem Amiri nicht aus.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler, der zuletzt an den Serie-A-Absteiger Genua CFC verliehen war und mit einem bis 2024 laufenden Vertrag in Leverkusen ausgestattet ist, gilt unter dem Bayer-Kreuz als Verkaufskandidat.

Amiri kam sogar beim Auftaktspiel in Dortmund in der Schlussphase zu einem nicht erwarteten Einsatz. Seoane war damit zufrieden. „Er hat eine gute Energie auf den Platz gebracht. Nadiem hat verletzungsbedingt zwei Wochen verpasst am Anfang der Vorbereitung, jetzt hat er Extraschichten gemacht und immer besser trainiert, er ist im Mittelfeld variabel einsetzbar“, sagte der Trainer.