Über Leistung bei Hertha BSC : Serdar will zurück in Nationalmannschaft

Serdar will zurück in Nationalmannschaft

Berlin Suat Serdar hat den Bundesligaabstieg mit dem FC Schalke 04 abgehakt und will sich durch Leistung bei Hertha BSC bei Bundestrainer Hansi Flick empfehlen.

„Ich möchte mich erst mal im Club beweisen. Aber ich bin optimistisch, dass ich wieder in den Kreis der Nationalmannschaft kommen kann“, sagte der 24-Jährige in einem „Kicker“-Interview. Der Mittelfeldspieler bestritt bislang vier Länderspiele, zuletzt bot ihn Ex-Bundestrainer Joachim Löw beim 1:1 gegen Spanien in der Nations League im September 2020 auf. Anschließend geriet der Profi durch Verletzungen und die Schalker Krise aus dem Fokus.