30. Spieltag Siebter Kölner Abstieg naht: „Kein Bundesliganiveau“

Mit den völlig verunsicherten Kölnern hatten die Gäste am Samstag allzu leichtes Spiel. Der Druck, gewinnen zu müssen, schien die Rheinländer gelähmt zu haben. „Das lag auch daran, dass zu viele Spieler nicht annähernd das auf den Platz gebracht haben, was sie können“, sagte Keller, der Verständnis für die Anfeindungen gegen ihn zeigte: „Das war ein brutal wichtiges Spiel. Und in dem spielen wir größtenteils nicht auf Bundesliganiveau“, sagte der 47-Jährige. „Ich bin dann am Ende hauptverantwortlich und verstehe, dass die Leute ihren Frust rauslassen.“