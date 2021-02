Dreier gegen Union : Sieg als Mutmacher: Mainz will im Abstiegskampf Druck machen

Sieg als Mutmacher: Mainz will im Abstiegskampf Druck machen

Mainz Der FSV Mainz 05 kämpft unverdrossen gegen den zweiten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte. Der Erfolg gegen Union Berlin und die Art und Weise des Auftritts machen Mut für die kommenden Wochen.

Kaum war der kurze Jubel beim FSV Mainz 05 über den zweiten Saison-Heimsieg in Serie verklungen, wechselte der sonst eher zurückhaltende Martin Schmidt in die Abteilung Attacke.

„Drei Punkte sind das, was wir brauchen auf unserem Weg und mehr wert, weil die vor uns vielleicht nervös werden“, sagte der Sportdirektor des Tabellenvorletzten im Anschluss an das 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Union Berlin und richtete eine deutliche Kampfansage an die Konkurrenz im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga: „Der Sieg baut uns auf und macht uns selbstbewusster. Ich glaube, diese Konstellation kann die Saison noch einmal spannend machen.“