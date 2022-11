14. Spieltag : Sieg in Köln: Leverkusen dreht Derby und klettert

Köln Bayer Leverkusen befreit sich langsam aus dem Tabellenkeller. Beim 2:1 in Köln zeigt das Team von Trainer Alonso eine Energieleistung.

Mit dem 2:1 (0:1) beim 1. FC Köln gelang dem Team von Trainer Xabi Alonso der zweite Sieg binnen weniger Tage. Mit einem weiteren Erfolg am Samstag im letzten Spiel des Jahres gegen den VfB Stuttgart könnte der vermeintliche Champions-League-Aspirant das Polster auf die Abstiegsränge weiter ausbauen. Nadiem Amiri mit einem abgefälschten Freistoß (65. Minute) und Moussa Diaby (71.) drehten das Spiel nach einer zunächst enttäuschenden Leistung. Benno Schmitz' erstes Bundesligator (30.) war am Ende zu wenig für die Kölner.

Mit nun 15 Zählern sind die Leverkusener nach 14 Spielen bis auf zwei Zähler an den FC herangerückt und könnten den Erzrivalen am Wochenende erstmals in dieser Saison überholen. Bayer verdiente sich den ersten Auswärtsdreier unter Alonso mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause.

FC zunächst dominant

In der ersten Halbzeit hatte nur der FC den Ton angegeben. Das furiose 5:0 am Wochenende gegen Union Berlin hatte Bayer zunächst weder Sicherheit noch Selbstvertrauen gegeben. Früh ließ sich die Werkself zu sehr in die Defensive drängen und war nach vorne völlig ungefährlich. Wie schon in den ersten beiden Auswärtsspielen unter Alonso war Bayer auf dem Weg zu einer erneut erschreckend schwachen und harmlose Vorstellung.