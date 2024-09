Fußball-Bundesliga Silas wechselt zu Stuttgarts Europapokal-Gegner Belgrad

Offensivspieler Silas wechselt vom VfB Stuttgart zu Roter Stern Belgrad. Der serbische Rekordmeister leiht den 25-Jährigen zunächst bis zum Saisonende vom schwäbischen Fußball-Bundesligisten aus. Silas hatte am Dienstag schon nicht mehr am Training des VfB teilgenommen. Roter Stern ist einer der Stuttgarter Gegner in der Champions League. Da die Teams ihre Kader für die Königsklasse bis Mitternacht melden müssen, hatte die Zeit für einen möglichen Transfer etwas gedrängt.