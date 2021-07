Bundesliga : Silva mit individueller Einheit ins RB-Training eingestiegen

Leipzig Neuzugang André Silva hat das Training bei RB Leipzig aufgenommen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, stand der 25 Jahre alte Stürmer erstmals auf dem Platz.

Der portugiesische Nationalspieler nahm am Vormittag allerdings noch nicht am Mannschaftstraining der Sachsen teil, sondern absolvierte nur eine individuelle Einheit mit Athletiktrainer Kai Kraft. Ob Silva im Testspiel der Leipziger am Freitag (18.00 Uhr) gegen den französischen Erstligisten HSC Montpellier zum Einsatz kommen wird, ist ungewiss.