22. Spieltag : Situation für Rose ungemütlich: „Geht auf meine Kappe“

Mönchengladbach Das hatte sich Gladbachs Trainer sicherlich anders vorgestellt. Gegen seinen Ex-Club gab es die zweite Heimniederlage nacheinander und damit wohl weitere unruhige Tage. Mainz hingegen feiert den zweiten Auswärtssieg der Saison.

Im einem vollbesetzten Borussia-Park wäre Marco Rose mit einem Pfeifkonzert verabschiedet worden. Nach der zweiten Heimpleite in Serie und dem vierten Spiel ohne Sieg rutscht Borussia Mönchengladbach nach der Abschiedsankündigung des Trainers in eine Ergebniskrise.

Die Rheinhessen feierten den zweiten Auswärtssieg der Saison genüsslich und sind nun bis auf einen Punkt an den Relegationsrang herangerückt. Der eingewechselte Kevin Stöger erzielte den 2:1-Siegtreffer für die Gäste, in Leverkusen hatte er am vergangenen Wochenende das 2:2 für seinen Club erzielt. Zuvor hatte Karim Onisiwo (10.) das 1:0 erzielt, Gladbachs Kapitän Lars Stindl gelang der Ausgleich (26.), ehe Stöger in der 86. Minute das Spiel entschied. „Diese Mentalität, die wir an den Tag legen, ist ausschlaggebend. Auch die Spieler, die reinkommen geben alles und so haben wir das Spiel von der Bank entschieden. Jetzt haben wir den Anschluss geschafft“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt.