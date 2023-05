Bundesliga Sky: Bellingham verpasst Abschlusstraining - Ausfall droht

Einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge nahm der englische Nationalspieler am Samstag nicht am BVB-Abschlusstraining teil. Der BVB wollte dies auf Anfrage nicht kommentieren. Dortmund reist am Samstag zum letzten Auswärtsspiel der Saison, nach 32 von 34 Spieltagen weist der Tabellenzweite einen Punkt Rückstand auf den FC Bayern München auf. Der Titelverteidiger empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) den Tabellendritten RB Leipzig.