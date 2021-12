Corona-Krise : Söder: Profisport in Bayern ab Samstag ohne Zuschauer

Söder: Profisport in Bayern ab Samstag ohne Zuschauer

München In Bayerns Sport-Arenen wird es wegen der bedrohlichen Corona-Lage wieder leer. Das bayerische Kabinett beschloss wegen der vierten Corona-Welle eine entsprechende Verschärfung der Maßnahmen.

Die Heimspiele von Fußball-Bundesligist FC Augsburg gegen den VfL Bochum sowie des Zweitligisten 1. FC Nürnberg gegen Holstein Kiel müssen an diesem Wochenende somit vor leeren Rängen stattfinden. Auch das Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen den FC Barcelona in der kommenden Woche wird ohne Fans ausgetragen. Gleiches gilt für die Münchner Liga-Partie gegen den FSV Mainz 05 am 11. Dezember.