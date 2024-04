Bundesliga „Sollten uns schämen“: Bayern am Boden - Tuchel soll bleiben

„Dass wir nicht in der besten Phase der Vereinsgeschichte sind, ist allen Beteiligten klar“, sagte Thomas Müller nach seinem 700. Pflichtspiel für die Münchner mit einem Anflug von Sarkasmus. Die Teamkollegen in den Senkel stellen wollte der Routinier aber nicht. Er selbst sei „fast schon wieder im Kampfmodus Richtung Dienstag“, sagte Müller. Auch da werde die Mannschaft „wieder alles geben“, versicherte er. „Es ist nicht so, dass wir mit dem Finger in der Nase bohren und uns alles egal ist.“ In vielen Momenten, so der 34-Jährige, fehle einfach der nötige „Punch“.