Finger verstaucht Sorgen um Bayern-Torwart Ulreich FOTO: Marijan Murat

Der erste komplette Trainingstag des FC Bayern München in Katar hat mit einer Schrecksekunde begonnen. Torwart Sven Ulreich musste die Übungseinheit am Mittwochvormittag in Doha abbrechen. dpa