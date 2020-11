7. Spieltag : „Souveräner Auftritt“: Herthas Labbadia bejubelt 100. Sieg

Augsburgs Robert Gumny (r) kann sich nur an den Kopf fassen. Hertha BSC gelingt in Augsburg ein ganz wichtiger Auswärtssieg. Foto: Stefan Puchner/dpa-Pool/dpa

Augsburg Herthas Durststrecke endet im Augsburger Nebel. Beim zweiten Saisonsieg rufen die Berliner um den starken Matheus Cunha ihr Offensivpotenzial ab. Ein Augsburger patzt zum blöden Zeitpunkt.

Unglücklich verlief der Nachmittag in der zuschauerlosen WWK-Arena für Felix Uduokhai. Der Abwehrspieler, der von Bundestrainer Joachim Löw erstmals in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen worden ist, verschuldete mit einem Tritt von hinten in die Beine von Jhon Córdoba den Strafstoß, der den FCA zurückwarf. Cunha verlud bei seinem vierten Saisontor den Augsburger Schlussmann Rafal Gikiewicz vom Elfmeterpunkt aus ganz abgezockt. Córdoba musste ausgewechselt und durch Piatek ersetzt werden. Nach dem Spiel humpelte der Stürmer an Krücken aus der Augsburger Arena. „Ich hoffe, dass es nicht so schwerwiegend ist“, sagte Labbadia zu Córdobas Verletzung am Bein.