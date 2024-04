28. Spieltag Später Sieg macht Hoffnung: Köln bejubelt Wahnsinns-Endspurt

„Für solche Momente lebt man als Spieler: Dass man reinkommt und das Spiel in eine andere Bahn lenkt“, sagte Tigges. Mit Blick auf den restlichen Spielplan und das noch ausstehende Kräftemessen in Mainz stellte er fest, dass der FC den Klassenerhalt in der eigenen Hand habe. „Wir haben nach Bayern fast nur noch direkte Konkurrenten“, sagte er.