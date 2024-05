Bayern München Spektakuläre Trainer-Wende? Diskussionen um Tuchel-Verbleib

Zwei starke Spiele gegen Arsenal, zwei überzeugende Auftritte gegen Real Madrid - der unglücklich gestoppte Weg ins Champions-League-Endspiel sorgte für reichlich Pluspunkte in der Bewertung der Tuchel-Arbeit. Seine taktische Herangehensweise in den K.o.-Duellen gegen die Spitzenclubs aus England und Spanien gefielen Stars und Bossen. Und das in einer Saison, in der viele Ausfälle dafür sorgten, dass der Kader nicht sein komplettes Leistungsniveau entfalten konnte.