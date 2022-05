FC Bayern München : Spekulation um Lewandowski - Debatten über Nachfolge laufen

Erzielte in dieser Bundesliga-Saison für den FC Bayern München vor dem 34. Spieltag bereits 34 Saisontore: Robert Lewandowski. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Präsident Herbert Hainer schließt einen Wechsel von Robert Lewandowski in diesem Sommer aus. Doch was wäre, wenn die Bayern doch schon für die neue Saison einen Nachfolger bräuchten?

Nach dem heutigen Spiel (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg fliegt der FC Bayern heim und feiert zunächst in interner Runde sein zehntes nationales Championat nacheinander. Am Sonntag präsentieren sich die Bayern-Stars um Lewandowski wie zuletzt vor drei Jahren wieder tausenden Fans in Rot und Weiß auf dem Marienplatz.