Besuch am Chiemsee : Spielerfrauen besuchen Bayern-Stars im Quarantäne-Hotel

Grassau/München Einige Stars des FC Bayern dürfen sich in ihrem Quarantäne-Trainingslager über die Unterstützung ihrer Liebsten freuen.

Vom 12. Mai an mussten sich die deutschen Profivereine vor den letzten beiden Spieltagen in ein Quarantäne-Trainingslager begeben. Der deutsche Rekordmeister logiert in Grassau am Chiemsee. Für das Auswärtsspiel am Samstag beim SC Freiburg dürfen die Bayern-Stars das Hotel verlassen.