Bundesliga Spitzenreiter Bayer gegen Meister Bayern am 10. Februar

In der 2. Bundesliga kommt es am 19. Spieltag bei einem Freitag-Abendspiel am 26. Januar zur Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04. Die Spitzenpartie des aktuell Viertplatzierten Fortuna Düsseldorf gegen den derzeitigen Zweitplatzierten FC St. Pauli wird einen Tag danach am Samstagabend (20.30 Uhr) ausgetragen. Am 20. Spieltag steht die Partie zwischen den Ex-Bundesligisten Hertha BSC und dem Hamburger SV am Samstagabend (3. Februar) an.