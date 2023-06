Bundesliga Sportchef hofft auf mehr Kontinuität in Mönchengladbach

Virkus sieht den am Dienstag verpflichteten und mit einem Dreijahresvertrag ausgestatteten Seoane als Wunschlösung: „Borussia soll für einen technisch guten Fußball, für Spielstärke, für gute Fußballer stehen. Und Seoane passt zu diesem Weg. Sein Fußball ist strukturiert, organisiert, aber auch variabel.“ Den größten Handlungsbedarf bei der Suche nach größerer sportlicher Schlagkraft sieht der 56-Jährige in der Abwehr: „Wir müssen an der Kompaktheit und der defensiven Stabilität arbeiten. Das war in der vergangenen Saison ein Problem, und da erhoffen wir uns unter Seoane die notwendigen Fortschritte.“