Borussia Dortmund : Sportchef Kehl rüffelt Akanji: „Hätte mir Aussagen erspart“

Hatte in einem Interview den Umgang mit sich in der letzten Zeit beim BVB vor dem Transfer kritisiert: Manuel Akanji. Foto: David Inderlied/dpa

Manchester Borussia Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl hat mit Unverständnis auf das öffentliche Nachtreten von Ex-BVB-Verteidiger Manuel Akanji reagiert.

In einem am 12. September veröffentlichten Interview der Schweizer Zeitung „Blick“ hatte er den Umgang mit sich in der letzten Zeit vor dem Transfer kritisiert. Man habe in Dortmund „Sachen über mich behauptet, die einfach nicht stimmten“, sagte er. Er habe mit dem BVB „nie über Zahlen geredet. Es ging mir nie ums Geld. Ich fand es krass, dass mir das aus dem Nichts vorgeworfen wurde.“ Zudem habe das Leistungsprinzip „nicht mehr gezählt“.