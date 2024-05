Bundesliga Sportdirektor Kehl bestätigt: Morey und Wolf verlassen BVB

Bei Routinier Mats Hummels, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, verwies Kehl erneut auf den Zeitplan einer Entscheidung nach dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid am 1. Juni. „Da steht erst das klare Ziel im Vordergrund, das Finale zu bestreiten.“ Madrid sei „einer der schwerstmöglichen Gegner“, dennoch sieht Kehl den Bundesliga-Fünften in London nicht chancenlos. „Ich glaube daran, dass wir das packen können“, sagte er. „Real ist der klare Favorit, aber London wird an diesem Wochenende schwarzgelb sein.“