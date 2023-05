Bundesliga Sportdirektor Kehl: BVB wird „wieder angreifen“

Terzic ergänzte: „Wir werden uns aufrichten, wir werden die richtigen Schlüsse ziehen, wir werden auch diesen Tag heute verarbeiten und dann wird dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, eines Tages belohnt.“ An diesem Sonntag will die Dortmunder Mannschaft noch einmal zusammenkommen, bevor sie sich in die Sommerpause verabschiedet.