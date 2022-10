Bundesliga : Sportdirektor Schröder verlässt Schalke 04

Gelsenkirchen „Zurück zum Wir“, heißt der Leitspruch der Schalker seit dem umjubelten Bundesliga-Comeback. Doch nach der Trennung von Trainer Frank Kramer und dem Rückzug von Rouven Schröder schwindet die Harmonie.

Bevor Schröder um 14.38 Uhr das Schalker Vereinsgelände verließ, informierte er die verblüfften Profis über seine Entscheidung. Der 47-Jährige hatte zur Saison 2021/22 beim aus der Bundesliga abgestiegenen Revierclub das Amt als Sportdirektor angetreten und mit kluger und kostengünstiger Transferpolitik zur Rückkehr des Traditionsclubs in das Fußball-Oberhaus beigetragen. Doch nach der jüngsten sportlichen Talfahrt mit sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Serie, die Fußball-Lehrer Frank Kramer den Job kostete, war auch der gebürtige Arnsberger zunehmend unter Druck geraten.

Schröder gebührt der Dank aller Schalker

Gleichwohl brachte Knäbel seine große Wertschätzung zum Ausdruck: „Rouven hat sich Verdienste um den Club erworben, deren Bedeutung vielleicht erst in einigen Jahren vollumfänglich bemessen und von der Öffentlichkeit gewürdigt werden. Ich sage es ganz deutlich: Ohne die Arbeit von Rouven Schröder würde es den FC Schalke 04 in seiner gewohnten Form nicht mehr geben. Dafür gebührt ihm der Dank aller Schalker.“

Reis gilt „auf“ Schalke als Wunschlösung

Es passt ins Bild schwindender Harmonie, dass beim Traditionsclub damit eine zweite große Baustelle entsteht. Auch sieben Tage nach der Trennung von Fußball-Lehrer Kramer konnte die Clubführung noch keinen Nachfolger präsentieren. Das Training der Profis leitete Interimstrainer Matthias Kreutzer, der das Team bereits in der Partie bei Hertha BSC (1:2) am vergangenen Spieltag betreut hatte. Ob beim Duell mit dem SC Freiburg am 30. Oktober vor heimischer Kulisse ein anderer Fußball-Lehrer auf der Trainerbank sitzen wird, bleibt weiterhin offen. Dem Vernehmen nach soll schon am 27. Oktober eine Lösung präsentiert werden.