Emiliano Insúa vom VfB Stuttgart ist für seinen Tritt gegen Hoffenheims Pavel Kaderabek mit zwei Spielen Sperre belegt worden. Dies entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main. dpa

Der Argentinier hatte beim 0:4 der Stuttgarter in der Bundesliga bei Hoffenheim bereits in der 8. Minute Rot gesehen, da er mit seinem hohen Bein Kaderabeks Kopf und Schulter statt den Ball erwischte. Außerdem, erhielt Insúa eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro. Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.



