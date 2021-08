Vor Bundesliga-Start : Sportpolitiker: Gleichbehandlung bei 3G-Öffnung von Stadien

Berlin Vor dem Bundesliga-Start geht die emotionale 3G-Debatte auch über die Zugangsrechte von Fans in den Fußballstadien weiter. Sportpolitiker fordern, dass geimpfte, genesene oder negativ getestete Zuschauer beim Zutritt gleich behandelt werden müssen.

Vor dem Start der 59. Spielzeit gibt es in der Bundesliga eine emotionale Debatte über die Zugangsrechte von Ungeimpften in Stadien und steigende Inzidenzen an den Spielorten. Anstoß der Debatte ist eine Neuerung beim 1. FC Köln, der ab Ende August nur noch geimpfte oder genesene Zuschauer in sein Stadion lassen möchte. Bund und Länder werden am Dienstag grundsätzlich über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten.