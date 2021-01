Reaktionen aus den Stadien : Sprüche zum 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Wird nicht so schnell schwindelig: Eintracht-Coach Adi Hütter. Foto: Thomas Frey/dpa

Berlin - Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Sprüche des 19. Spieltags der Fußball-Bundesliga zusammengestellt:</p><p>„Wir haben uns jetzt eine Woche dafür gefeiert, wie gut wir bei Standards sind, heute haben wir dafür gleich die Quittung bekommen.“</p><p> /p>„Hut ab vor Union Berlin, wie sie sich diese Saison präsentieren. Sie sind sehr unangenehm zu bespielen, aber keine Mannschaft, die nur über Kampf kommt, sondern wirklich auch fußballerische Akzente setzen kann.“

„Die Meisterschaft in Deutschland wird dieses Jahr und wahrscheinlich relativ häufig über den FC Bayern München gehen. Alle anderen Mannschaften drumherum sollten es einfach so spannend wie möglich machen. Ich sehe uns momentan nicht als Bayern-Jäger.“

„Es ist nicht ganz einfach, gerade bei den Temperaturen. Als Torwart läufst du dich auch nicht warm. Im Normalfall wirst du nicht gebraucht, deswegen ist es nicht so einfach.“

(BVB-Trainer Edin Terzic nach nunmehr drei vergebenen Strafstößen seiner Mannschaft in Serie)

„Es war alles okay, nur das Ergebnis nicht“

„I don't know. I have no idea.“