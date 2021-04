Bundesliga : Stadtrat: Längere Hertha-Quarantäne bei neuen Corona-Fällen

Nach dem vierten Corona-Fall muss das Team von Hertha BSC in eine 14-tägige Quarantäne. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Als erster Bundesligist muss Hertha BSC in dieser Saison nach vier Corona-Fällen das komplette Team in häusliche Quarantäne schicken. Drei Spiele müssen in den Mai verlegt werden.

Die Corona-Zwangspause wird für Hertha BSC zu einer Zeit des bangen Wartens. Schon durch den vierten Corona-Fall hat sich die häusliche Quarantäne für alle Spieler und Betreuer des Berliner Fußball-Bundesligist bis zum 29. April verlängert.

Bei weiteren positiven Test-Ergebnissen in diesem Zeitraum würde die angeordnete 14-tägige Isolation automatisch wieder von vorne beginnen und zu einer heiklen Terminlage im Saison-Endspurt führen. Diese Regelung bestätigte Detlef Wagner, Bezirksstadtrat für Soziales und Gesundheit vom zuständigen Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, der Deutschen Presse-Agentur. „Für die Hertha gelten natürlich die gleichen Regeln wie für Schulen und Krankenhäuser“, sagte Wagner.

Zunächst waren nur Trainer Pal Dardai, sein Assistent Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio sowie der als Kontaktperson ersten Grades eingestufte Co-Trainer Andreas Neuendorf in Quarantäne geschickt worden. Alle anderen Akteure sollten sich zur Team-Isolation in ein Hotel begeben. Durch das nach dem gemeinsamen Training bestätigte positive Testergebnis von Abwehrspieler Marvin Plattenhardt verlängerte sich die individuelle häusliche Quarantäne um einen Tag und wurde auf den gesamten Kader und Betreuerstab ausgeweitet.

Noch am Freitag wird die Entscheidung zur Verlegung der kommenden drei Hertha-Spiele gegen Mainz 05, den SC Freiburg und Schalke 04 durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) erwartet, für die die Berliner im Abstiegskampf keine Profis mehr zur Verfügung hätten. Diese Partien müssen dann im Mai nachgeholt werden.

Bei einer Verlängerung der Quarantäne könnte der enge Terminkalender bis zum letzten Spieltag am 22. Mai in Gefahr geraten. Die DFL berät nach dpa-Informationen erneut über eine mögliche verpflichtende Hotel-Quarantäne für alle Mannschaften zumindest für die letzten beiden Spieltage im Mai, um das Saisonfinale nicht zu gefährden.

Pal Dardai wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild POOL/dpa

Vierter Corona-Fall bei Hertha BSC: Marvin Plattenhardt wurde ebenfalls positiv getestet. Foto: Andreas Gora/dpa