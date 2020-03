25. Spieltag : Stammkeeper kann spielen: Horn in Kölner Startelf

Stammkeeper kann spielen: Horn in Kölner Startelf

Paderborn Der 1. FC Köln kann im Auswärtsspiel beim SC Paderborn auf seinen Stammtorhüter Timo Horn bauen.

Der zuletzt erkrankte 26-Jährige, dessen Einsatz unklar war, steht in der Startelf des Fußball-Bundesligisten. In der Offensive kehrt Mark Uth zurück in die Kölner Anfangsformation, zudem ersetzt Anthony Modeste den gelbgesperrten Stürmer Jhon Cordoba.