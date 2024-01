Bundesliga Starke Bayern-Antwort Pflicht: Tuchels „Gretchenfrage“

Dauerhaft wollen die Bayern-Entscheider nicht die Rücklichter von Bayer Leverkusen in der Bundesliga sehen. Der Abstand von aktuell sieben Punkten soll bis zum direkten Duell am 10. Februar in der BayArena verringert werden. „Wir kennen den Ernst der Lage. Wir wissen auch, dass Leverkusen gerade einen Lauf hat. Wir können nicht so wie gegen Bremen die Punkte herschenken“, sagte Kapitän Manuel Neuer.