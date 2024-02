20. Spieltag Starke Stuttgarter: Nummer eins im Ländle bereit für Bayer

Der Erfolg der Stuttgarter war verdient. In der ersten Phase nach dem Freiburger Platzverweis hatten sie aber nicht überzeugen können. Statt der Vorentscheidung gab es in einer zerfahrenen Partie den Anschlusstreffer durch Lukas Kübler (45.+11). Auch im zweiten Durchgang wehrte sich der SC in Unterzahl tapfer, ehe Mittelstädt den Deckel drauf machte. „Weiter geht's, alles gut“, sagte der Defensivmann angesprochen auf seinen lädierten Fuß. In gewisser Weise galt das aber für die gesamte Stimmungslage bei den in dieser Spielzeit so starken Schwaben.