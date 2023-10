7. Spieltag Startelf-Debüt von Keita bringt Werder keinen Erfolg

Der erste Einsatz von Keita von Beginn an war an der Weser lange herbeigesehnt worden. Die Verpflichtung des 28 Jahre alte Fußball-Virtuosen hatte im Sommer für große Euphorie bei den Anhängern der Grün-Weißen gesorgt. Nach Jahren der Tristesse mit dem Abstieg 2021 als negativem Höhepunkt sollte der Transfer für Aufbruchstimmung sorgen. Doch noch vor dem ersten Testspiel verletzte sich Keita an den Adduktoren und verpasste so nahezu die komplette Vorbereitung und den Saisonstart.