Fußball-Legende hat Geburtstag Steinmeier würdigt Netzer: Ansehen des Landes vermehrt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reiht sich in die Schar der Gratulanten zu Günter Netzers 80. Geburtstag ein. „Sie haben das Ansehen unseres Landes in der Welt durch Ihr Spiel und Ihre sportliche Haltung vermehrt. Sie haben gezeigt, dass Erfolg im Fußball nicht nur durch harte Arbeit und Disziplin, sondern auch durch Kreativität, Mut und den Glauben an sich selbst erreicht werden kann“, würdigte Steinmeier den früheren Fußballprofi. Netzer wird am Samstag 80 Jahre alt.