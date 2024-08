DFB-Auswahl Stiller sieht sich nicht als direkter Kroos-Nachfolger

Die DFB-Auswahl spielt am 7. September in Düsseldorf gegen Ungarn und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande. Stiller, der eine starke vergangene Saison mit dem VfB gespielt hatte, ist einer der Kandidaten für das Mittelfeld nach den Rücktritten von Toni Kroos und Ilkay Gündogan. „Ich habe gehofft, dass ich dabei bin. Jeder Spieler wünscht sich, für sein Land spielen zu dürfen. Ich freue mich sehr über die Berufung“, sagte Stiller.