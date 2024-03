SC Freiburg Streich: 0:5-Pleite ohne Einfluss auf Vertragsentscheidung

Das bittere Europa-League-Aus des SC Freiburg bei West Ham United spielt bei der Entscheidung von Trainer Christian Streich über eine Vertragsverlängerung im Breisgau keine Rolle. „Das Spiel hat überhaupt keinen Einfluss darauf“, betonte Streich am Donnerstagabend nach Freiburgs 0:5 (0:2) beim Premier-League-Verein in London (Hinspiel 1:0). „Das wäre ja schlimm, wenn ein einzelnes Spiel Einfluss auf so was hätte. Das hat damit gar nichts zu tun.“