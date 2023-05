Bundesliga Streich beendet Pressekonferenz für Petersen

Streich ging dann doch nicht aus dem Pressekonferenzraum, sondern sprach in kleinerer Runde vergnügt und stolz von Petersen und dessen Fähigkeiten. „Alle Spieler sollen sich ein Beispiel an Nils nehmen. Er ist ein Vorbild. Es ist nicht immer nur der eine Weg, den es gibt. Das ist alles kein Zufall. Alle lieben den Nils. Er ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit“, sagte Streich. Neben Petersen hatte auch Kapitän Christian Günter einen Treffer zum bedeutenden Freiburger Heimsieg beigesteuert. Eine erstmalige Teilnahme an der Champions League ist weiter möglich.