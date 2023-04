Bundesliga Streich fordert „klaren Kopf“ für nächsten Bayern-Hit

„Wichtig ist, dass wir uns auf das besinnen, was uns in München geholfen hat, dass jeder einzelne Spieler für sich in den Tunnel geht“, betonte der 57-Jährige. „Ich kann mir das schon vorstellen, wenn du mal gegen Bayern gewinnst und keiner erwartet es: Dann musst du schauen, dass du nicht Dreiviertel vom Tag in den sozialen Medien verbringst, weil es so toll ist, was da alles steht.“ Es sei wichtig, „den Kopf klar“ zu halten.