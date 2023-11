Bundesliga Streich: Integration von Talenten trägt zum SC-Gesicht bei

Erst am vergangenen Wochenende hatte Jordy Makengo, der 2021 aus Frankreich zum SC gekommen war, sein Debüt in der Bundesliga gefeiert. Zudem hatte Noah Weißhaupt sein Premieren-Tor geschossen. Der Flügelspieler kam als Zehnjähriger zu den Freiburgern. „Es ist nicht selbstverständlich, dass junge Spieler integriert werden“, sagte Streich. „Es gibt verschiedene Konstellationen. Es ist aber auch die Gesamtgruppe bei uns, die junge Spieler atmen lässt. Bei uns ist das hervorragend, das funktioniert bei uns - bei aller Konsequenz in der Beurteilung der Leistung.“