Bundesliga Streich mit Tränen in den Augen vor seinem letzten Spiel

„Ich bin seit Wochen umgeben von unzähligen Menschen, die mir viel entgegenbringen“, sagte Streich im Interview beim Sender Sky vor der Partie beim 1. FC Union Berlin mit stockender Stimme. Er sei „sehr berührt“, sagte der 58-Jährige und wurde vom Sky-Moderator in den Arm genommen. Was er am meisten vermissen werde? „Die Menschen“, sagte Streich.